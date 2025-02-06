США не отправят войска в Газу – Белый дом

Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и будет финансировать восстановление палестинского анклава. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Президент [США Дональд Трамп] дал понять, что не будет посылать войска в Газу. Он не намерен это делать, он также дал понять, что американские налогоплательщики не будут финансировать эти усилия. Президент пытается заключить сделку, чтобы Газа действительно стала пригодным местом для людей, которые хотят жить в мире и в условиях реального экономического развития», – сказала Ливитт (цитата по ТАСС).

Ранее Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это». По словам Трампа, США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против идеи президента США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube