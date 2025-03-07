Польша готова официально применять запрещенные противопехотные мины и кассетные боеприпасы

Варшава намерена выйти из конвенций о запрете на производство, хранение и использование кассетных боеприпасов и противопехотных мин. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме.

«Я буду рекомендовать [Минобороны и Генштабу] дать позитивную оценку выходу Польши из Оттавской конвенции и, может быть, из Дублинской, я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах», – цитирует заявление Туска ТАСС.

Премьер-министр Польши уточнил, что проведет по этому поводу дополнительные консультации с оборонным ведомством.

Накануне Туск сообщил, что Варшава считает необходимым рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск НАТО на границах с Россией и Белоруссией.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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