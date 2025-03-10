В Германии 11 человек пострадали в аварии с участием трамвая и автобуса с детьми

В Германии столкнулись трамвай и автобус, в котором находились несовершеннолетние. В результате пострадали 11 человек, в том числе девять детей.

ДТП произошло в Мюнхене. Автобус, перевозивших детей, пытался повернуть в сторону площади Штойбенплац и столкнулся с трамваем, следовавшим навстречу. В результате трамвай сошел с рельсов, а автобус получил значительные повреждения.

По данным спасательной службы, пострадали 11 человек. Водитель автобуса получил серьезные травмы, также медицинская помощь понадобилась сопровождающему и девятерым детям.

Причины аварии устанавливаются. Проводится расследование.

Мюнхен, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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