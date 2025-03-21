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Забор на границе Польши и Белоруссии стал причиной подтоплений в Беловежской пуще

Заграждение, возведенное Польшей на границе с Белоруссией, стало причиной подтоплений в Беловежской пуще. Об этом сообщила начальник отдела использования и охраны водных ресурсов минприроды Белоруссии Виктория Воронова.

Забор блокирует естественный отток воды, вызывая подтопление более 19 га, рассказала Воронова на международной конференции, посвященной Всемирному дню водных ресурсов.

Кроме того, сооружение нарушает естественные миграционные пути животных и приводит к обеднению генофонда, снижая разнообразие. Специалист подчеркнула необходимость совместных международных усилий для снижения рисков.

Забор высотой 5,5 м и протяженностью 186 км был возведен летом 2022 года. Польские власти заявили, что заграждение помогает в борьбе с нелегальной миграцией.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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