Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3600

В Мьянме продолжаются работы по устранению последствий разрушительного землетрясения. Число жертв стихии выросло до 3600.

Спасатели работают круглосуточно, разбирая завалы в поисках погибших и пострадавших. К работе привлекли беспилотники, с помощью которых обследовали свыше 126 тысяч квадратных метров.

По последним данным, число погибших выросло до 3,6 тыс., пропавшими без вести числятся 160 человек. Более 5 тыс. пострадали в той или иной степени.

Мобильные госпитали российской группировки спасателей помогли более 300 пострадавшим. «Врачами сводного отряда проведены 63 хирургические манипуляции, 4 – сложные. Психологи МЧС России помогают пострадавшим и их родным, также поддерживают граждан при прохождении медицинских процедур», – сообщили в МЧС.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,2 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. Сейсмособытие стало крупнейшем на континенте за последнее десятилетие.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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