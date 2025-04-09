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В США нелегальным мигрантам грозят штрафы до 998 долларов в день

Фото: Reuters

Американские власти собираются ввести штрафы для мигрантов, которые нелегально проживают в США. Об этом сообщают местные СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает инициативу, которая предусматривает штрафы в размере до 998 долларов в день в отношении нелегалов, подлежащих депортации.

Новый документ имеет срок действия 5 лет. Таким образом, для некоторых сумма штрафов может превысить миллион долларов.

При этом если у нелегала нет денег на оплату штрафа, в счет выплаты предлагается изымать недвижимость, принадлежащую иностранцам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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