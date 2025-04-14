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На границе Белоруссии и Латвии обнаружили труп беженца

В Белоруссии обнаружили труп беженца без документов. Следственный комитет республики устанавливает обстоятельства произошедшего.

Тело мужчины обнаружили в Витебской области в 10 метрах от латвийского погранзабора, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Документов у погибшего не было. В его личных вещах нашли продукты питания с маркировкой производителя из Латвии. В белорусском СК отметили, что мужчина при пересечении границы какое-то время был на сопредельной территории.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка», – добавили в ведомстве.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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