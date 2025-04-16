Трамп требует от стран сократить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин

Президент США Дональд Трамп выдвинул условия для снижения пошли в отношении 70 государств. Он требует перестать «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, министр финансов США представил Скотт Бессент был одним из главных инициаторов этой идеи. Согласно плану американского Минфина, который уже представили Трампу, планируется убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территориях, а также поставлять через них товары. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали покупать дешевые промышленные товары из КНР.

Те, кто согласится на эти условия, смогут добиться от США снижения тарифов. Таким образом, Штаты рассчитывают ослабить экономику Китая, изолировать его и вынудить пойти на уступки.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%. Тем временем, Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 государств, которые запросили диалог по этому вопросу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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