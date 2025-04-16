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США грозят Китаю повышением пошлин еще на 100%

Фото: FreePik

Вашингтон подумывает значительно повысить пошлины на китайские товары из-за ответных шагов Пекина. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», – сообщили в администрации американского президента со ссылкой на указ президента Дональда Трампа о проверке влияния импорта полезных ископаемых на нацбезопасность США.

В настоящее время тарифы для импорта из КНР составляют 145%. При этом Китай ввел пошлины на американские товары в размере 125%, а также ограничил поставки редкоземельных металлов в США, в том числе критически важных минералов.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул условия для снижения пошлин в отношении 70 государств, которые попросили диалога по этому вопросу и не вводили ответные меры. Американский лидер требует перестать «поглощать дешевые промышленные товары из Китая».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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