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Израиль грозит усилить военные действия в секторе Газа

Израиль пытается надавить на палестинское движение ХАМАС по вопросу освобождения заложников, угрожая расширить военные действия в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.

«Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе [от соглашения], действия будут расширены и перейдут на новые этапы», – заявил глава израильского минобороны.

Кац подчеркнул, что ЦАХАЛ сохранят свое присутствие в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливане и Сирии на неопределенное время. Это станет буфером между врагом и израильскими общинами.

Министр также отметил, что израильские военные не эвакуируют районы, которые были очищены и захвачены.

По данным министерства здравоохранения Газы, за все время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тысячи человек, свыше 116 тысяч жителей получили ранения.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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