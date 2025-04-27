Взрыв в иранском порту: 25 человек погибли и 800 получили ранения

В результате мощного взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас погибли 25 человек и более 800 – получили ранения. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на данные местных властей.

ЧП произошло накануне. По данным местных СМИ, взорвалась цистерна с горючим, но точная причина взрыва пока не установлена. Порт приостановил работу, чтобы не затруднять действия пожарных и сотрудников сил безопасности.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани отмечала, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока не установлены.

В западной прессе появлялись сообщения со ссылкой на источники, что взрыв и последовавший за ним пожар предположительно связанны с поставкой химического ингредиента, используемого для изготовления ракетного топлива, поступившего в порт в марте.

Тегеран, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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