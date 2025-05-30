В Сербии на заводе по производству снарядов для Украины прогремел взрыв

В Сербии произошел взрыв на предприятии, где производят боеприпасы для Украины. По предварительным данным, пострадали семь человек.
Инцидент произошел на оборонном заводе «Крушик» в сербском городе Валево. В это время на предприятии проводились плановые работы по прессовке взрывчатого вещества, используемого для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним.
Семерых пострадавших госпитализировали. У них порезы и ушибы, а также жалобы на проблемы со слухом.
Причины взрыва устанавливаются.
Накануне Служба внешней разведки РФ сообщила, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому властями страны «нейтралитету» продолжают поставлять боеприпасы Украине. В разведслужбе назвали сотрудничество Белграда с Киевом «выстрелом в спину» России.
Белград, Зоя Осколкова
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