Посольство РФ посоветовало россиянам уехать из Израиля

Посольство России в Израиле рекомендует гражданам РФ покинуть израильскую территорию. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов.

«Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется», – сообщил дипломат.

На границе с Египтом действуют круглосуточные пограничные переходы, через которые можно направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, где есть аэропорты с прямым авиасообщением с Россией. По словам Викторова, такой возможностью уже воспользовались «несколько десятков» граждан РФ.

«Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется – будем принимать другие решения», – подчеркнул дипломат.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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