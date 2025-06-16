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Трамп не против включения Китая в «Большую семерку»

Фото: FreePik

Президент Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к «Большой семерке» (G7). Об этом американский лидер заявил на встрече с канадским премьером Марком Карни накануне саммита Группы семи.

«Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», – пояснил он (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в состав «Большой семерки» сейчас входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

Оттава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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