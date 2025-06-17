Канада объявила о новых санкциях против России и военной помощи Киеву

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новых санкциях против России и очередном пакете военной помощи для Киева. Об этом он сообщил на саммите «Большой семерки» в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Сегодня Канада объявляет о ряде санкционных мер – в первую очередь против ряда физических лиц в России и более 40 организаций в России и за её пределами, пытающихся способствовать обходу санкций», – сказал Карни, слова которого цитирует РИА «Новости».

Карни также сообщил, что Канада выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму свыше $2 млрд. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.

Оттава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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