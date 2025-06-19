Саммит НАТО пройдет в укороченном формате из-за Трампа

Программу саммита НАТО пересмотрят из-за президента США Дональда Трампа, который не любит продолжительные дипломатические встречи. Об этом сообщает газета The Times.

Саммит состоится на следующей неделе, 24-25 июня, в Гааге. Как правило, встречи представителей стран Североатлантического альянса проходят в три этапа продолжительностью по 2,5 часа. В этот раз принято решение провести одну встречу. При этом коммюнике саммита оформят в пяти абзацах на одной странице формата А4, тогда как раньше документ состоял из десятков абзацев, занимающих несколько страниц.

«Чиновники и дипломаты, организующие саммит, надеются извлечь уроки из саммита G7 этого года, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, а затем обрушился с критикой на лидеров других стран в социальных сетях», – говорится в статье.

Таким образом, саммит НАТО будет максимально коротким и сосредоточенным на главной теме – увеличении оборонных расходов среди стран военного блока. Основная цель встречи – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% – на вспомогательное финансирование.

Гаага, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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