российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 июня 2025, 11:21 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Саммит НАТО пройдет в укороченном формате из-за Трампа

Фото: официальный сайт НАТО

Программу саммита НАТО пересмотрят из-за президента США Дональда Трампа, который не любит продолжительные дипломатические встречи. Об этом сообщает газета The Times.

Саммит состоится на следующей неделе, 24-25 июня, в Гааге. Как правило, встречи представителей стран Североатлантического альянса проходят в три этапа продолжительностью по 2,5 часа. В этот раз принято решение провести одну встречу. При этом коммюнике саммита оформят в пяти абзацах на одной странице формата А4, тогда как раньше документ состоял из десятков абзацев, занимающих несколько страниц.

«Чиновники и дипломаты, организующие саммит, надеются извлечь уроки из саммита G7 этого года, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, а затем обрушился с критикой на лидеров других стран в социальных сетях», – говорится в статье.

Таким образом, саммит НАТО будет максимально коротким и сосредоточенным на главной теме – увеличении оборонных расходов среди стран военного блока. Основная цель встречи – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% – на вспомогательное финансирование.

Гаага, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытания / Разведслужбы США не нашли доказательств разработки Ираном атомной бомбы / В Кремле прокомментировали заявление Трампа о «вчерашнем разговоре» с Путиным / «Я с ним вчера беседовал…» Трамп сообщил о новом разговоре с Путиным / Прямое авиасообщение между Россией и США может быть восстановлено уже в этом году / Москва и Вашингтон контактируют по иранской проблеме / «Наше терпение иссякает»: Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции / Вопрос о переговорах России и США «подвис» – Кремль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, США,