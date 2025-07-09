российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июля 2025, 14:30 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В банковской системе Белоруссии произошел технический сбой

Клиенты ряда белорусских банков пожаловались на обнуление баланса карт. В Банковском процессинговом центре Белоруссии сообщили, что произошел технический сбой.

Проблема затронула крупнейший госбанк «Беларусбанк». По словам клиентов, сегодня произошло списание средств с карт, в результате баланс обнулился, хотя еще вчера деньги на счетах были.

В Банковском процессинговом центре Белоруссии сообщили, что «в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк».

«В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении компании.

В свою очередь в «Беларусбанке» также подтвердили наличие технических трудностей. «В настоящий момент ведутся работы по устранению сложившейся ситуации. В ближайшее время корректные остатки по счетам будут восстановлены», – сообщили в кредитной организации.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Белоруссия

Семья россиян погибла в ДТП под Минском, среди жертв двое детей / Белорусов привлекают к дропперству через «командировки» в Россию / Трамп продлил санкции против Белоруссии / Запад пытается затянуть конфликт на Украине – Совбез Белоруссии / Лукашенко заявил о небывалой гибели скота в Белоруссии / Лукашенко призвал фермеров вырастить картошку и для Белоруссии, и для России / Путин обсудил с Лукашенко дефицит картофеля / Лукашенко пообещал молниеносный ответ в случае вторжения в Белоруссию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, Белоруссия,