В банковской системе Белоруссии произошел технический сбой

Клиенты ряда белорусских банков пожаловались на обнуление баланса карт. В Банковском процессинговом центре Белоруссии сообщили, что произошел технический сбой.

Проблема затронула крупнейший госбанк «Беларусбанк». По словам клиентов, сегодня произошло списание средств с карт, в результате баланс обнулился, хотя еще вчера деньги на счетах были.

В Банковском процессинговом центре Белоруссии сообщили, что «в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк».

«В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении компании.

В свою очередь в «Беларусбанке» также подтвердили наличие технических трудностей. «В настоящий момент ведутся работы по устранению сложившейся ситуации. В ближайшее время корректные остатки по счетам будут восстановлены», – сообщили в кредитной организации.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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