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Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 110

В США выросло число погибших в результате наводнений, обрушившихся на штат Техас. На данный момент известно о 110 жертвах стихии.

Как сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт, по меньшей мере 110 человек признаны погибшими. Пропавшими без вести числятся более 170 жителей.

По данным Национальной метеорологической службы США, угроза сохраняется в ряде городов округа Керр. Опасность грозит более чем 500 тысячам местных жителей.

Власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением.

Остин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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