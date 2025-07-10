Два японских острова за три дня отодвинулись друг от друга на 10 см

В Японии два острова из-за землетрясений отодвинулись друг от друга. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

В юго-западной части страны произошло землетрясение магнитудой 5,6. Исследователи из Высшей школы наук университета Тохоку обнаружили, что небольшие острова отодвинулись друг от друга на 10 см.

По словам специалистов, остров Кодакарадзима сдвинулся на 6 см на север-северо-запад, а остров Такарадзима – на 3,5 см к югу за трехдневный период.

Примечательно, что ранее эти острова двигались в одном направлении, замеченные в этот раз подвижки земной коры не наблюдались ранее.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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