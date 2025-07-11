В Пакистане девять человек погибли при захвате автобуса

В Пакистане вооруженные люди захватили автобус с пассажирами. На данный момент известно о девяти погибших.
Нападение произошло в провинции Белуджистан. Несколько преступников захватили автобус, вывели из него пассажиров, после чего проверили их удостоверения личности и расстреляли.
По данным местных правоохранителей, злоумышленники являются участниками террористической группировки, которая действует на территории Белуджистана.
Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.
Исламабад, Зоя Осколкова
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