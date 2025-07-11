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Пятница, 11 июля 2025, 10:32 мск

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В Пакистане девять человек погибли при захвате автобуса

В Пакистане вооруженные люди захватили автобус с пассажирами. На данный момент известно о девяти погибших.

Нападение произошло в провинции Белуджистан. Несколько преступников захватили автобус, вывели из него пассажиров, после чего проверили их удостоверения личности и расстреляли.

По данным местных правоохранителей, злоумышленники являются участниками террористической группировки, которая действует на территории Белуджистана.

Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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