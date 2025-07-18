В Южной Корее жертвами наводнения стали четыре человека

В Южной Корее проводится массовая эвакуация из-за наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали четыре человека.

Сильные ливни обрушились на центральный район страны. Больше других пострадала провинция Чхунчхон-Намдо, где зарегистрированы четыре смерти.

Под эвакуацию попали более пяти тысяч жителей 13 городов. В общей сложности было зафиксировано 496 случаев повреждения государственной собственности и 276 – частной.

Непогода повлияла и на транспортное сообщение. Приостановлены два пассажирских паромных маршрута, частично перекрыто движение поездов на семи основных линиях.

Метеорологическое управление Кореи прогнозирует сильные ливни в городах Кванджу, Пусане, Ульсане, в центральном районе Чхунчхон, провинции Чолла-Пукто, а также в Тэгу и провинции Кенсан-Пукто.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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