Китай призвал ЕС прекратить нарушать интересы компаний из КНР

Китай считает, что новые санкции Евросоюза нарушают законные интересы компаний из КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь.

«Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий», – заявил Линь Цзянь.

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет ограничительных мер против России. Среди прочих ограничений под санкции ЕС попали и китайские банки.

Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала принятый санкционный пакет «одним самых жестких на сегодняшний день». Она уточнила, что ограничения введены против китайских банков, которые якобы помогают России обходить санкции.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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