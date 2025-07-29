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Мосты и тоннели Европы непригодны для переброски войск

Инфраструктура Европы непригодна для переброски войск и техники на восток в случае конфликта с Россией. Об этом заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас.

По его словам, если Брюссель решит перебросить танки к восточной границе, то они застрянут в тоннелях, а мосты под их весом могут обрушиться. Переброска техники с запада на восток Европы может занять недели или месяцы.

«Есть старые мосты, которые нужно модернизировать. Есть узкие мосты, которые нужно расширить. И есть несуществующие мосты, которые нужно построить», – уточнил еврокомиссар. Для модернизации соответствующей инфраструктуры потребуются 17 млрд евро.

Еще одним препятствием может стать «бумажная волокита» при пересечении границ. Стратегия будет представлена позднее в этом году, отметил Дзидзикостас.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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