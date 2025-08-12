Финляндия нашла виновных в повреждении кабелей

В Финляндии предъявили обвинения в повреждении глубоководного кабеля трем членам экипажа танкера Eagle S. Об этом сообщает финская прокуратура.

«Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций», – говорится в сообщении.

Обвиняемые свою вину не признали. Более того, они утверждают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод.

Обрыв кабелей связи между Финляндией и Эстонией произошел в декабре прошлого года. Полиция задержала танкер Eagle S, так как, по версии следствия, экипаж вовремя не поднял якорь и тот повредил подводную инфраструктуру, нарушив энергоснабжение. В марте полиция сняла арест с судна и разрешила некоторым членам экипажа покинуть страну.

