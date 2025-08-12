российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 августа 2025, 15:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Финляндия нашла виновных в повреждении кабелей

В Финляндии предъявили обвинения в повреждении глубоководного кабеля трем членам экипажа танкера Eagle S. Об этом сообщает финская прокуратура.

«Заместитель генерального прокурора предъявил обвинения капитану, первому и второму помощникам капитана танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций», – говорится в сообщении.

Обвиняемые свою вину не признали. Более того, они утверждают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод.

Обрыв кабелей связи между Финляндией и Эстонией произошел в декабре прошлого года. Полиция задержала танкер Eagle S, так как, по версии следствия, экипаж вовремя не поднял якорь и тот повредил подводную инфраструктуру, нарушив энергоснабжение. В марте полиция сняла арест с судна и разрешила некоторым членам экипажа покинуть страну.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

СМИ: Украина может отказаться от контролируемых Россией территорий при поддержке Европы / Захарова назвала «нацистской листовкой» декларацию европейских лидеров о мире на Украине / Антироссийские лидеры Европы выступили за мир на Украине с продолжением военной поддержки Киева / В Англии сотрудник музея в течение 20 лет воровал экспонаты / Как очередной «эксперт» Британию 51-ым штатом США одним росчерком пера «сделал» / Европа забыла о русофобии ради денег от российских туристов / Мосты и тоннели Европы непригодны для переброски войск / В Испании школьника арестовали за «голые» фото одноклассниц, сгенерированные ИИ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,