Спортсмен из Италии умер на Всемирных играх в Китае

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался во время участия во Всемирных играх в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

29-летний Дебертолис принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в китайском городе Чэнду. Атлет потерял сознание на средней дистанции.

В Международной ассоциации всемирных игр заявили, что спортсмен скончался несмотря на то, что получил немедленную квалифицированную медицинскую помощь в одном из ведущих медицинских учреждений Китая. Причина смерти не уточняется.

Отмечается, что соревнование по спортивному ориентированию проходило в условиях сильной жары. Температура воздуха в тот день превысила 30 градусов. Кроме Дебертолиса до финиша не дошли еще 11 участников.

Пекин, Зоя Осколкова

