Во Франции массово снимают с продажи сыры из-за случаев листериоза

Во Франции снимают с продажи продукцию компании Chavegrand на фоне смертельных случаев листериоза. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны.

«В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года», – говорится в сообщении.

В общей сложности в стране выявлен 21 случай листериоза, вызванный штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 – с начала июня. Два случая оказались смертельными.

В ходе расследование была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Отмечается, что продукция реализовывалась как на территории Франции, так и за рубежом.

Париж, Зоя Осколкова

