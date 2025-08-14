российское информационное агентство 18+

Четверг, 14 августа 2025, 15:30 мск

В Нидерландах человек погиб при крушении воздушного шара

Фото: freepik

В Нидерландах потерпел крушение воздушный шар. В результате один человек погиб, еще пять получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ.

Шар вылетел из города Юре с 34 пассажирами на борту, включая пилота и второго пилота. Авария произошла у деревни Де Хове в провинции Фрисландия.

По словам очевидцев, шар резко потерял высоту, ударился о землю и несколько раз отскочил. Люди выпали из корзины, получив травмы и увечья. Один человек скончался на месте, еще пятерых госпитализировали, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Амстердам, Зоя Осколкова

