В Нидерландах человек погиб при крушении воздушного шара

В Нидерландах потерпел крушение воздушный шар. В результате один человек погиб, еще пять получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ.

Шар вылетел из города Юре с 34 пассажирами на борту, включая пилота и второго пилота. Авария произошла у деревни Де Хове в провинции Фрисландия.

По словам очевидцев, шар резко потерял высоту, ударился о землю и несколько раз отскочил. Люди выпали из корзины, получив травмы и увечья. Один человек скончался на месте, еще пятерых госпитализировали, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

