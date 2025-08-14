При крушении судна с мигрантами в Средиземном море погибли 26 человек

В Средиземном море затонуло судно с нелегальными мигрантами. По последним данным, 26 человек погибли.

Беженцы направлялись в Европу из Ливии. Предположительно, на лодке находились около 92-97 человек. Из-за сильного волнения на море судно перевернулось.

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 60 мигрантов удалось спасти и доставить на берег острова Лампедуза.

По словам спасенных, они выдвинулись из района Триполи на двух лодках, но одна из них начала тонуть, тогда пассажиры перебрались на другое судно, которое и потерпело крушение у берегов Италии.

Рим, Зоя Осколкова

