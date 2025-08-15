российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 августа 2025, 14:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На соревнованиях в Китае робот сбил человека и пришел к финишу первым

Скриншот видео с первых Всемирных игр гуманоидных роботов

В Китае произошел инцидент на первых Всемирных играх гуманоидных роботов. Андроид сбил человека, а затем пришел первым к финишу.

Робот Unitree H1 участвовал в забеге на 1,5 км и сбил с ног человека, который оказался на его пути. Андроид практически не сбавил скорость и пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 6 минут 34 секунды.

Unitree одержал победу и принес своей компании первую золотую медаль на турнире. Отмечается, что рекорд среди людей на этой дистанции составляет 3 минуты 26 секунд.

Первые Всемирные игры гуманоидных роботов проходят в Китае с 14 по 17 августа. В соревнованиях участвуют более 500 роботизированных систем, 280 команд из 16 стран.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Китай

Китай ввел ответные санкции против двух европейских банков / Спортсмен из Италии умер на Всемирных играх в Китае / В Китае дайвер пять дней выживал в пещере, питаясь сырой рыбой / В Китае отреагировали на угрозу вторичных санкций США за покупку российской нефти / Грузовики четырех китайских марок попали под запрет в России из-за угрозы жизни водителей / Китай и США продлят введение пошлин еще на 90 дней / Китай призвал ЕС прекратить нарушать интересы компаний из КНР / Госсекретарь США сообщил о высокой вероятности личной встречи Трампа и лидера КНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Китай,