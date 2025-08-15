На соревнованиях в Китае робот сбил человека и пришел к финишу первым

В Китае произошел инцидент на первых Всемирных играх гуманоидных роботов. Андроид сбил человека, а затем пришел первым к финишу.

Робот Unitree H1 участвовал в забеге на 1,5 км и сбил с ног человека, который оказался на его пути. Андроид практически не сбавил скорость и пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 6 минут 34 секунды.

Unitree одержал победу и принес своей компании первую золотую медаль на турнире. Отмечается, что рекорд среди людей на этой дистанции составляет 3 минуты 26 секунд.

Первые Всемирные игры гуманоидных роботов проходят в Китае с 14 по 17 августа. В соревнованиях участвуют более 500 роботизированных систем, 280 команд из 16 стран.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube