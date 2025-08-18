В американском Белом доме сегодня большой день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

«Важный день в Белом доме. У нас тут никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Это большая честь для Америки!!! Давайте посмотрим, какой будет результат...» – отметил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что «играть» следует только «на победу», и обратил внимание, что разрешил шесть конфликтов за шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне сегодня пройдут переговоры Трампа, в которых примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Итали Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб. Американский лидер намерен их принять после разговора с Зеленским.

