В парламенте Финляндии депутат покончил с собой

В здании финского парламента нашли тело депутата. Предположительно, он покончил с собой.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на службу безопасности законодательного органа, во вторник утром в здании законодательного органа произошел несчастный случай со смертельным исходом.

На место прибыли правоохранители и медики. По предварительным данным, речи о применении насилия не идет. Вероятно, депутат покончил с собой.

Позже стало известно, что парламентская фракция Национальной коалиционной партии прервала политические переговоры в связи с произошедшим. Премьер-министр Петтери Орпо почтил минутой молчания память умершего и выразил соболезнования его близким.

Хельсинки, Зоя Осколкова

