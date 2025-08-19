российское информационное агентство 18+

ЕС вместе с США готовит гарантии безопасности для Украины по аналогии со взаимной поддержкой в НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Европейский союз вместе с США готовится предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с 5-й статей НАТО о коллективной безопасности и взаимной поддержке в случае военного конфликта. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта по итогам экстренного онлайн-саммита ЕС.

«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО с последовательным участием США», – цитирует его слова ТАСС.

При этом Кошта заявил, что украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны, а Брюссель «должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине».

Брюссель, Анастасия Смирнова

