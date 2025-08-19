США не исключают поддержку Украины с воздуха как гарантию безопасности

Вашингтон не исключает предоставление Украине поддержки с воздуха в качестве гарантии безопасности. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», – цитирует ее слова ТАСС.

В то же время Левитт уточнила, что США не будут размещать свои войска на Украине.

«Американские войска не будут размещены на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства обеспечения безопасности нашим европейским союзникам», – пояснила спикер Белого дома.

Отвечая на вопрос, касавшийся возможности предоставления гарантий безопасности Киеву, Левитт также сказала, что президент США Дональд Трамп обсуждает эту тематику как с Россией, так и с Украиной.

«Он (Трамп) поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», – сообщила Левитт.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

