В Швеции и Норвегии приостановили прием почтовых отправлений в США

В Швеции и Норвегии почтовые операторы ограничили поставку товаров в США из-за изменения таможенных правил.

Ранее Вашингтон приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов.

Норвежский и шведский почтовые операторы теперь не принимают посылки для отправки в США и Пуэрто-Рико. Отмечается, что приостановка отправлений будет действовать до тех пор, пока не будет разработано и внедрено решение, которое бы отвечало новым таможенным требованиям.

В то же время ограничения на касаются писем, так как они не содержат товары, таможенные меры к ним не применяются.

