Среда, 20 августа 2025, 21:17 мск

Израильская армия приступила к захвату Газы

Армия обороны Израиля приступила к сухопутной операции по взятию под контроль города Газа и заняла его окраины. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин, слова которого приводит Jerusalem Post.

Военачальник заверил, что израильская армия стремится, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.

Ранее Израиль сообщал, что собирается демилитаризировать Газу, основываясь на следующих принципах: разоружение ХАМАС, возвращение живых и мертвых заложников, захваченных в Израиле, демилитаризация, израильский контроль над безопасностью в анклаве и создание «альтернативной гражданской администрации».

При этом эксперты в России предрекали большую гуманитарную катастрофу в Газе в результате реализации планов израильской армии по «зачистке» города.

Газа, Анастасия Смирнова

