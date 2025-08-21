В США у пассажирского самолета Boeing во время полета отвалилась часть крыла

В США во время полета пассажирского Boeing 737 авиакомпании Delta Airlines отвалилась часть крыла. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Как уточняется, ЧП произошло во вторник. Рейс следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отвалилась. В этот момент на борту лайнера находились 62 человека и шесть членов экипажа. По свидетельству очевидцев, самолет во время инцидента сильно трясло.

Авиаперевозчик заявил, что после того, как самолет штатно приземлился в Остине, было обнаружено, что часть закрылка левого крыла не была установлена.

Самолет вывели из эксплуатации для технического обслуживания. Федеральное управление гражданской авиации расследует этот инцидент.

Информации о пострадавших не поступало.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

