Четверг, 21 августа 2025, 21:38 мск

Норвегия на границе в Россией сформировала военную бригаду

В Норвегии сформировали военную бригаду «Финнмарк», которая будет базироваться в одноименной исторической провинции на границе с Россией. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что целью развертывания этого соединения является вынужденной мерой для сдерживание гипотетического противника.

Ранее в МИД России обращали внимание, что Норвегия наращивает военную активность вблизи границы с Россией.

Стоит отметить, что формирование военной бригады в Норвегии произошло впервые с 1982 года.

Осло, Анастасия Смирнова

