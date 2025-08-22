В США проверят 55 млн иностранцев и аннулируют визы в случае нарушений

Госдепартамент США проверит данные более 55 млн иностранцев, у которых есть действующие американские визы. В случае обнаружения нарушений разрешения аннулируют, а нарушителей депортируют.

Как сообщили в Госдепе, все владельцы виз проходят проверку, направленную на выявление признаков несоответствия требованиям. Среди нарушений – истечение срока действия документа, преступная деятельность, угрозы общественной безопасности, участие в террористической деятельности в любой форме или поддержка террористической организации.

Под проверку подпадает вся доступная о человеке информация, включая сведения из баз данных правоохранительных органов и иммиграционных служб, а также учетные записи в социальных сетях.

В Госдепартаменте заявили, что аннулировали свыше 6 тыс. студенческих виз, около 4 тыс. из них – за нарушение законодательства, еще около 200-300 по причинам, связанным с терроризмом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

