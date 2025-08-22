В Индии поймали голубя-террориста

В Индии поймали голубя, у которого к лапке была привязана записка с угрозой теракта. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел недалеко от границы с Пакистаном. В записке на урду и английском языках говорилось о грядущем подрыве вокзала в округе Джамму.

Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности. Предположительно, почтового голубя отправили пакистанские террористы. Ранее они отправляли на индийскую сторону воздушные шары.

Впрочем, не исключено, что это могла быть чья-то злая шутка.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

