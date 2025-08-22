Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину

Бухарест не будет направлять войска на территорию Украины в рамках гарантий безопасности, которые предполагается оказать киевскому режиму. Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан.

«В течение всех этих месяцев, как вы знаете, когда поднимался вопрос о предоставлении гарантий безопасности для достижения прочного мира в Украине, Румыния заявляла максимально четко: мы не будем посылать войска, мы не будем брать на себя никаких обязательств по возможному присутствию румынских войск на украинской территории», – подчеркнул Боложан, слова которого приводит «Прайм».

Премьер-министр Румынии также уточнил, что с аэродромов страны по-прежнему осуществляется воздушное патрулирование, развернута воздушная полиция для наблюдения за происходящим в Черном море, организуются совместные военные учения.

«Это может быть, скажем так, вкладом Румынии в поддержку прочного мира в Украине, наравне с предоставлением наших военных баз в распоряжение альянса НАТО», – глава румынского правительства.

Бухарест, Анастасия Смирнова

