российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 19:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Министр обороны Польши надеется на ядерное оружие

Фото: pixabay

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш надеется на создание польского ядерного оружия или размещения американского вооружения на территории страны.

«Когда-то это мне тоже казалось полностью абстрактным», – сказал он (цитата по РИА «Новости»), комментируя перспективы ядерного вооружения Польши.

Министр признал, что для Польши более реально участвовать в таких программах, как американская Nuclear sharing, чем иметь собственное ядерное оружие,

На вопрос, хочет ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие, Косиняк-Камыш сказал, что «хотел бы добиться в этом отношении результатов, но лучше говорить о них после, чем перед».

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Европа

Польша отключает Украину от Интернета / Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину / Брюссель сделал подарок Киеву на 4 млрд евро на «день независимости» / США сняли санкции с нескольких компаний, связанных с Белоруссией / Норвегия на границе c Россией сформировала военную бригаду / Германия признала подрыв «Северных потоков» преступлением / Евросоюз отменит пошлины на все промтовары из США / В Польше заявили о падении российского дрона на кукурузном поле

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,