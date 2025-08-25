Министр обороны Польши надеется на ядерное оружие

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш надеется на создание польского ядерного оружия или размещения американского вооружения на территории страны.

«Когда-то это мне тоже казалось полностью абстрактным», – сказал он (цитата по РИА «Новости»), комментируя перспективы ядерного вооружения Польши.

Министр признал, что для Польши более реально участвовать в таких программах, как американская Nuclear sharing, чем иметь собственное ядерное оружие,

На вопрос, хочет ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие, Косиняк-Камыш сказал, что «хотел бы добиться в этом отношении результатов, но лучше говорить о них после, чем перед».

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube