российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 20:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Архив. Фото: CNN

Конкретные меры по гарантиям безопасности Украине пока не обсуждались, а США больше не финансируют киевский режим. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, определенно можно сказать, что значительные обязательства должны будут взять на себя европейские страны.

«Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки», – уточнил Трамп, слова которого цитирует ТАСС.

При этом американский лидер подчеркнул, что США «больше не тратят деньги на Украину».

Комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине, президент США отметил, что ситуация осложняется наличием в личностной составляющей.

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего. Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий», – сказал Трамп, не уточнив подробностей.

«Но мы прекратим это со временем. Мы и это прекратим», – заверил американский лидер, имея в виду прекращение боевых действий.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп раскрыл, почему Путин не хотел встречаться с Зеленским / Польша отключает Украину от Интернета / Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника над регионами России / ВСУ лишились опорного узла обороны в Днепропетровской области / В Польше безработных украинцев лишили льгот / Глава ДНР рассказал об успехах армии РФ на окраинах Константиновки / Зеленский опасается встречаться один на один с Путиным / Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,