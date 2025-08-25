Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Конкретные меры по гарантиям безопасности Украине пока не обсуждались, а США больше не финансируют киевский режим. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, определенно можно сказать, что значительные обязательства должны будут взять на себя европейские страны.

«Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки», – уточнил Трамп, слова которого цитирует ТАСС.

При этом американский лидер подчеркнул, что США «больше не тратят деньги на Украину».

Комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине, президент США отметил, что ситуация осложняется наличием в личностной составляющей.

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего. Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий», – сказал Трамп, не уточнив подробностей.

«Но мы прекратим это со временем. Мы и это прекратим», – заверил американский лидер, имея в виду прекращение боевых действий.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

