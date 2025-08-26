российское информационное агентство 18+

«Миротворец»: Трамп пообещал больше оружия странам НАТО, оказывающим военную помощь Украине

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Вашингтон намерен нарастить поставки вооружений союзникам по Североатлантическому альянсу, которые сейчас оказывают военную помощь Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся прекратить войну и гибель людей на Украине», – пояснил американский лидер (цитата по ТАСС).

«Мы продаем ракеты и военную технику НАТО на миллионы и миллионы, в конечном счете на миллиарды долларов… Они (союзники) в полной мере финансируют войну», – уточнил Трамп, говоря о военной помощи Киеву со стороны европейских союзников США по НАТО.

«И мы пытаемся передать им как можно больше [вооружений]. Они хотят получить американскую продукцию военного назначения… Заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений», – отметил президент США.

