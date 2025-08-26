«Миротворец»: Трамп пообещал больше оружия странам НАТО, оказывающим военную помощь Украине

Вашингтон намерен нарастить поставки вооружений союзникам по Североатлантическому альянсу, которые сейчас оказывают военную помощь Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся прекратить войну и гибель людей на Украине», – пояснил американский лидер (цитата по ТАСС).

«Мы продаем ракеты и военную технику НАТО на миллионы и миллионы, в конечном счете на миллиарды долларов… Они (союзники) в полной мере финансируют войну», – уточнил Трамп, говоря о военной помощи Киеву со стороны европейских союзников США по НАТО.

«И мы пытаемся передать им как можно больше [вооружений]. Они хотят получить американскую продукцию военного назначения… Заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений», – отметил президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

