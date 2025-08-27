Германия готовится принять специальной закон, чтобы увеличить численность армии

Правительство Германии согласовало законопроект о призыве в вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) на добровольной основе. Документ планируется рассмотреть в парламенте в ближайшее время, сообщает западная пресса.

Как отмечается, законопроект призван помочь в реализации планов министерства обороны Германии увеличить к началу 2030-х годов численность вооруженных сил со 180 тысяч до 260 тысяч человек, в том числе с целью «соответствия новым стандартам НАТО», отмечает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, нормы призыва будет ежегодно повышаться: от 20 тысяч человек в 2026 году до 38 тысяч в 2030 году. В случае невыполнения плана правительство может вернуть воинскую повинность, действие которой приостановили в 2011 году.

Вместе с тем в минобороны ФРГ рассчитывают, что после вступления закона в силу количество резервистов – 100 тысяч человек в 2025 году – увеличится вдвое.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube