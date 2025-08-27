российское информационное агентство 18+

Трамп назвал Сороса «безумцем» и потребовал привлечь его к уголовной ответственности

Фото: архив сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп назвал Джорджа Сороса «безумцем» и призвал привлечь к уголовной ответственности за поддержку протестов в США. Как заявил американский лидер, стране нанесен огромный ущерб.

«Джордж Сорос и его замечательный радикально-левый сын должны быть обвинены по закону RICO за их поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории США. Мы не позволим этим безумцам рвать Америку на части дальше, не давая ей даже шанса «вздохнуть» и быть свободной», – заявил Трамп в своей соцсети.

«Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране! В это входят и его безумные друзья с Западного побережья», – подчеркнул президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

