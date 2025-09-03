Самолет президента Литвы полчаса не мог приземлиться из-за рекламного дрона

Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы был вынужден кружить над Вильнюсом из-за беспилотника. Об этом сообщили в министерстве транспорта страны.

Обеспечивающая безопасность полетов компания получила от службы авиационной безопасности аэропортов Литвы сообщение о подозрительном беспилотнике. Из-за этого самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться.

Дрон был поднят с рекламными целями, но не уложился в отведенные временные рамки.

В настоящее время инцидент расследуют ответственные службы, отметили в министерстве.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

