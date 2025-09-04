В Португалии 15 человек погибли при крушении фуникулера

В Португалии произошла авария на фуникулере, в результате которой 15 человек погибли, еще 18 получили различные травмы. Проводится расследование.

Инцидент произошел в Лиссабоне на знаменитом фуникулере «Глория». Вагон, который вмещает 43 человека, во время спуска сорвался с троса и на огромной скорости врезался в здание, после чего опрокинулся.

По последним данным, 15 человек погибли, еще 18 получили различные травмы. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы, причины аварии устанавливаются. Власти объявили в городе трехдневный траур.

Фуникулер «Глория» является одной из визитных карточек столицы Португалии и популярной туристической достопримечательностью, за год он перевозит до 3 млн пассажиров.

Лиссабон, Зоя Осколкова

