В центре Лондона двухэтажный автобус врезался в толпу пешеходов

Двухэтажный автобус с пассажирами въехал в толпу пешеходов в Лондоне. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария произошла в самом центре британской столицы. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов.
Отмечается, что в результате травмы получили водитель, пассажиры и прохожие. Число пострадавших уточняется.
На месте работают экстренные службы. Для транспортировки пострадавших задействовали вертолет. Полиция выясняет причины произошедшего.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»