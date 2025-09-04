В центре Лондона двухэтажный автобус врезался в толпу пешеходов

Двухэтажный автобус с пассажирами въехал в толпу пешеходов в Лондоне. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла в самом центре британской столицы. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов.

Отмечается, что в результате травмы получили водитель, пассажиры и прохожие. Число пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы. Для транспортировки пострадавших задействовали вертолет. Полиция выясняет причины произошедшего.

Лондон, Зоя Осколкова

