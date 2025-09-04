российское информационное агентство 18+

Во Франции грабители вынесли из музея китайский фарфор на сумму более 9 млн евро

Фото: pixabay

Во Франции неизвестные ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше. Ущерб оценили в 9,5 млн евро.

Преступники ночью проникли в здание музей через разбитое окно. Они сломали витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора.

По данным мэрии французского Лиможа, где расположен музей, кража была тщательно спланирована. Стоимость похищенных экспонатов оценивается в 9,5 млн евро.

В общей сложности коллекция Национального музея имени Адриана Дюбуше насчитывает 18 тысяч экспонатов. Там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней.

Париж, Зоя Осколкова

