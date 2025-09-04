Макрон: коалиция помощников Украины согласовала с Трампом санкции против России

Так называемая «коалиция желающих», оказывающая военную поддержку Киева, договорилась координировать санкции в отношении России и обсудила это с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы также решили координировать наши действия в том, что касается первичных и вторичных санкций, чтобы они были более эффективными... И это то, что мы также сейчас обсуждали с президентом Трампом», – сказал Макрон на совместной с главой киевского режима Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже по итогам саммита «коалиции желающих».

Президент Франции отметил, что, если после дальнейших этапов, которыми могли бы стать «двусторонний, трехсторонний и четырехсторонний» саммиты по украинскому урегулированию, российская сторона не изменит свою позицию, «тогда мы примем дополнительные санкции во взаимодействии с Соединенными Штатами Америки».

Париж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube