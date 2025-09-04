российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 сентября 2025, 21:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Макрон: коалиция помощников Украины согласовала с Трампом санкции против России

Фото: ec.europa.eu

Так называемая «коалиция желающих», оказывающая военную поддержку Киева, договорилась координировать санкции в отношении России и обсудила это с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы также решили координировать наши действия в том, что касается первичных и вторичных санкций, чтобы они были более эффективными... И это то, что мы также сейчас обсуждали с президентом Трампом», – сказал Макрон на совместной с главой киевского режима Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже по итогам саммита «коалиции желающих».

Президент Франции отметил, что, если после дальнейших этапов, которыми могли бы стать «двусторонний, трехсторонний и четырехсторонний» саммиты по украинскому урегулированию, российская сторона не изменит свою позицию, «тогда мы примем дополнительные санкции во взаимодействии с Соединенными Штатами Америки».

Париж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Дроны ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Брянской области: ранена женщина / Италия отказалась отправлять войска на Украину / На Украину готовы направить свои войска 26 государств – Макрон / Беспилотник ВСУ ударил по комбайну в Брянской области по время уборки урожая / Украинские дроны атаковали рейсовые автобусы в Брянской области / СВР заявила о попытке Мерца скрыть поставки на Украину ракет «Таурус» / В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадала еще одна мирная жительница / Трамп планирует созвониться с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,